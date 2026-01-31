Kabel z USB-C na Lightning

Povežite iPhone z Macbookom za sinhronizacijo glasbe, aplikacij, fotografij, posodobitev in še več, priključena naprava pa se tudi polni. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim polnilnikom USB-C in avtomobilskim polnilnikom. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.