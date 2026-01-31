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DLC3104C/00
1,2-metrski kabel z USB-C na USB-C
Polnite priključeno napravo. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim ali avtomobilskim polnilnikom USB. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.
Za sinhronizacijo in polnjenje
1,2-metrski (4 čevlji)
Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
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