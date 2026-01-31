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DLC2103U/00
1,2 m vmesniški kabel z USB A na Micro-USB
Polnite in povežite telefon s tem vmesniškim kablom z USB-A na Micro USB. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim in avtomobilskim polnilnikom USB. To je odličen rezerven ali nadomesten kabel.
Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
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