2 leti garancije
Razvlaži zrak do 34,3 L/D
Učinkovito v prostorih do 150 m3
Z 90 % na zdravih 60 % RH v 16 minutah
Prilagajanje zraku v prostorih
Okolju prijazno in hkrati učinkovito
Razvito za hitro obnovitev zdrave vlažnosti in temperature v zaprtih prostorih. Učinkovito odstranjuje vlago, preprečuje nastanek plesni, kondenza in zatohlih vonjav. Preprečuje širjenje alergenov in vaš dom ščiti pred škodo zaradi vlage.
Iz zraka dnevno odstrani do 34,3 litra vlage, popolno za prostore velikosti do 150 m³ (3). V samo 16 minutah zmanjša stopnjo vlažnosti z nezdravih 90 % na prijetnih 60 % (4). Velika, 4-litrska posoda za vodo omogoča dolgo delovanje brez pogostega praznjenja.
Odstrani zatohle vonjave, ki nastanejo zaradi plesni, vlažnih preprog in pohištva z učinkovitim zmanjšanjem odvečne vlage. Zrak prepojite s svojimi najljubšimi eteričnimi olji ter uživajte v osvežujočih in prijetnih dišavah.
4.9
od 5
82
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nikol
28/06/2026
Česká republika
Spokojenost
Jsem z výrobku nadšená. Plní funkci tak jak má 😊 vlhkost v bytě už máme minimální 😊
Ta ocena je bila podana za Řada 5000
Ta ocena je bila podana za Řada 5000
Den.
15/10/2025
Česká republika
Funguje skvěle po celý rok
Bydlím v domě s vysokou vlhkostí a navíc v zimě topíme v krbu. Tento přístroj je super! Dokáže udržet správnou vlhkost v domě, v topné sezóně zároveň čistí vzduch od prachu a sazí a na jaře si poradí i s pylem.
Ta ocena je bila podana za Řada 5000
Ta ocena je bila podana za Řada 5000
Saule15
11/11/2025
Latvija
Esam apmierināti
Kad vīrs nopiirka šo ierīci, sākumā biju skeptiska. Pēc pāris mēnešu lietošanas varu droši teikt, ka ierīce sausināšanas funkciju pilda lieliski. Pat veļu var ātrāk izžāvēt.Esam ļoti apmierināti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000. sērija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000. sērija
(1) Preizkusila neodvisna stranka v skladu s standardom GB/T19411-2003 pri 35 °C in 90-% relativni vlažnosti.
(2) Izračunano glede na stopnjo RH, deljeno s standardno 550-mililitrsko steklenico pitne vode.
(3) Ustrezno območje razvlaževanja izračunano z višino prostora 2,5 m po JEM1411:1998 (kategorija sodobnih stanovanj iz betona).
(4) Izračunano: 20 m3, iz 60 % RH pri 27°, preizkusil neodvisni laboratorij v skladu s standardom GB/T 19411-2003. Rezultati se lahko razlikujejo zaradi naravnega prezračevanja, sproščanja/vpijanja vlage in sprememb temperature.
(5) V primerjavi z naravnim sušenjem oblačil v notranjih prostorih, preizkusil Philips.
(6) Preizkušeno z 20 sintetičnimi majicami, preizkusil Philips.
(7) Izračunano: Potencial globalnega segrevanja (GWP) za R134a (1,300) in R290 (<3)