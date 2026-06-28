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  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
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  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
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  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
  • Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.

Serija 3000Razvlažilnik zraka

DE3306/11

4.9
| (82) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.
Ta zmogljiv razvlažilnik obnovi optimalne stopnje vlažnosti v le nekaj minutah, hkrati pa poskrbi za hitrejše in nežnejše sušenje vaših občutljivih oblačil. Zrak prepojite s svojimi najljubšimi eteričnimi olji ter uživajte v svežem in bolj zdravem domu.
Poglej vse prednosti

Razvlažilnik z osvežujočo funkcijo difuzorja arome

Zatohle vonjave zamenjajte s prijetnimi dišavami.

  • Razvlaži zrak do 34,3 L/D

  • Učinkovito v prostorih do 150 m3

  • Z 90 % na zdravih 60 % RH v 16 minutah

  • Prilagajanje zraku v prostorih

  • Okolju prijazno in hkrati učinkovito

Zmanjša vlažnost, preprečuje nastanek plesni in odstranjuje zatohle vonjave

Zmanjša vlažnost, preprečuje nastanek plesni in odstranjuje zatohle vonjave

Razvito za hitro obnovitev zdrave vlažnosti in temperature v zaprtih prostorih. Učinkovito odstranjuje vlago, preprečuje nastanek plesni, kondenza in zatohlih vonjav. Preprečuje širjenje alergenov in vaš dom ščiti pred škodo zaradi vlage.

Odstrani do 34,3 L/D (1), ali 62 steklenic vode (2)

Odstrani do 34,3 L/D (1), ali 62 steklenic vode (2)

Iz zraka dnevno odstrani do 34,3 litra vlage, popolno za prostore velikosti do 150 m³ (3). V samo 16 minutah zmanjša stopnjo vlažnosti z nezdravih 90 % na prijetnih 60 % (4). Velika, 4-litrska posoda za vodo omogoča dolgo delovanje brez pogostega praznjenja.

Dodatek za aromaterapijo za osvežitev vašega doma

Dodatek za aromaterapijo za osvežitev vašega doma

Odstrani zatohle vonjave, ki nastanejo zaradi plesni, vlažnih preprog in pohištva z učinkovitim zmanjšanjem odvečne vlage. Zrak prepojite s svojimi najljubšimi eteričnimi olji ter uživajte v osvežujočih in prijetnih dišavah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

82

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/06/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Jsem z výrobku nadšená. Plní funkci tak jak má 😊 vlhkost v bytě už máme minimální 😊

Ta ocena je bila podana za Řada 5000

Ta ocena je bila podana za Řada 5000

15/10/2025

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle po celý rok

Bydlím v domě s vysokou vlhkostí a navíc v zimě topíme v krbu. Tento přístroj je super! Dokáže udržet správnou vlhkost v domě, v topné sezóně zároveň čistí vzduch od prachu a sazí a na jaře si poradí i s pylem.

Ta ocena je bila podana za Řada 5000

Ta ocena je bila podana za Řada 5000

11/11/2025

Latvija

Latvija

Esam apmierināti

Kad vīrs nopiirka šo ierīci, sākumā biju skeptiska. Pēc pāris mēnešu lietošanas varu droši teikt, ka ierīce sausināšanas funkciju pilda lieliski. Pat veļu var ātrāk izžāvēt.Esam ļoti apmierināti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000. sērija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000. sērija

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Preizkusila neodvisna stranka v skladu s standardom GB/T19411-2003 pri 35 °C in 90-% relativni vlažnosti.

  2. (2) Izračunano glede na stopnjo RH, deljeno s standardno 550-mililitrsko steklenico pitne vode.

  3. (3) Ustrezno območje razvlaževanja izračunano z višino prostora 2,5 m po JEM1411:1998 (kategorija sodobnih stanovanj iz betona).

  4. (4) Izračunano: 20 m3, iz 60 % RH pri 27°, preizkusil neodvisni laboratorij v skladu s standardom GB/T 19411-2003. Rezultati se lahko razlikujejo zaradi naravnega prezračevanja, sproščanja/vpijanja vlage in sprememb temperature.

  5. (5) V primerjavi z naravnim sušenjem oblačil v notranjih prostorih, preizkusil Philips.

  6. (6) Preizkušeno z 20 sintetičnimi majicami, preizkusil Philips.

  7. (7) Izračunano: Potencial globalnega segrevanja (GWP) za R134a (1,300) in R290 (&lt;3)