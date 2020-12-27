Izdelek ni več na voljo
Obsedeni z zvokom
Predvajajte glasbo in polnite iPhone/iPod s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom. Ohišje iz aluminija in prvovrstni zvočniki sijajno črne barve dajejo pridih prefinjenosti, kupolasti visokotonski zvočniki pa proizvajajo naravni zvok z bogatimi podrobnostmi.
priključna postaja za iPhone/iPod
Kupolasti visokotonski zvočnik
100 W
Sistem ima 100 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Prednosti
könnyen használható
Slabosti
nincs ilyen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM713 komponens hifi rendszer
Datum uporabe 2020-11-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM713 komponens hifi rendszer
Datum uporabe 2020-11-27