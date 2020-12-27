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Izdelek ni več na voljo

Komponentni sistem hi-fi

DCM713/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Predvajajte glasbo in polnite iPhone/iPod s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom. Ohišje iz aluminija in prvovrstni zvočniki sijajno črne barve dajejo pridih prefinjenosti, kupolasti visokotonski zvočniki pa proizvajajo naravni zvok z bogatimi podrobnostmi.

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Obsedeni z zvokom

  • priključna postaja za iPhone/iPod

  • Kupolasti visokotonski zvočnik

  • 100 W

100 W skupne izhodne moči RMS

100 W skupne izhodne moči RMS

Sistem ima 100 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Kupolasti visokotonski zvočnik za podroben in naraven zvok

Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Prednosti

könnyen használható

Slabosti

nincs ilyen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DCM713 komponens hifi rendszer

Datum uporabe 2020-11-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DCM713 komponens hifi rendszer

Datum uporabe 2020-11-27

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