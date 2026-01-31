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Izdelek ni več na voljo

priključna postaja za iPod/iPhone

DCM580/12

Glasbeni stolp

Uživajte v širšem, intenzivnejšem zvoku s Philipsovim priključnim sistemom DCM580. Stolp podpira predvajalnike iPhone/iPod, CD-je in naprave USB. Tehnologija LivingSound enakomerno porazdeli zvok po celotni sobi za popolno glasbeno doživetje.

Poglej vse prednosti

s tehnologijo LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok

Glasbeni stolp

140 W skupne izhodne moči RMS

140 W skupne izhodne moči RMS

RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

4.1-kanalni sistem zvočnikov z vgrajenim globokotoncem

4.1-kanalni sistem zvočnikov z vgrajenim globokotoncem.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Tehnične specifikacije

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