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DCM580/12
Glasbeni stolp
Uživajte v širšem, intenzivnejšem zvoku s Philipsovim priključnim sistemom DCM580. Stolp podpira predvajalnike iPhone/iPod, CD-je in naprave USB. Tehnologija LivingSound enakomerno porazdeli zvok po celotni sobi za popolno glasbeno doživetje.
RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
4.1-kanalni sistem zvočnikov z vgrajenim globokotoncem.
Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.
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