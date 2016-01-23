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Zvok, ki ustreza vašemu domu
Ta Philipsov mikro glasbeni sistem je združljiv s priključkom Lightning iPhona 5 in iPada ter ima aktivni globokotonec za mogočne nizke tone. Nagnjena zasnova zvočnikov zagotavlja širok stereo zvok, enovita zasnova pa polepša vsak dom.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 80 W, sistem 2.1
Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone/iPad in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
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GREGORIO
23/01/2016
Polska
Preverjen kupec
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM3175 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM3175 Mikrowieża