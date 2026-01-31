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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

DCM3155/12

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Ta Philipsov mikro glasbeni sistem je združljiv s priključkom Lightning iPhona 5 in ima tehnologijo wOOx, ki zagotavlja mogočne nizke tone. Nagnjena zasnova zvočnikov zagotavlja doživetje s širokim zvočnim spektrom, enovita zasnova pa polepša vsak dom.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • največ 50 W, membrana

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone

Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone

Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Tehnične specifikacije

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