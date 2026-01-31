Izdelek ni več na voljo
DCM3155/12
Zvok, ki ustreza vašemu domu
Ta Philipsov mikro glasbeni sistem je združljiv s priključkom Lightning iPhona 5 in ima tehnologijo wOOx, ki zagotavlja mogočne nizke tone. Nagnjena zasnova zvočnikov zagotavlja doživetje s širokim zvočnim spektrom, enovita zasnova pa polepša vsak dom.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
največ 50 W, membrana
Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.
Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
Ocene