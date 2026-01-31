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DCM3060/12
Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu
Priključite iPod/iPhone/iPad ali prek neposredne povezave USB povežite druge naprave – in uživajte v bobnečih nizkih tonih tehnologije wOOx. Ta Philipsov mikro glasbeni sistem DCM3060/12 elegantne zasnove za stensko namestitev predvaja pristen zvok vrhunske kakovosti.
Priključna postaja za iPod/iPhone/iPad
40 W
S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.
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