IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka

Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

DCM2260/12

3

| (1) Ocena

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

Predvajajte in polnite napravo iPod/iPhone/iPad s priključno postajo DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom. Ta glasbeni sistem zagotavlja izjemno kakovost zvoka in poleg tega z namiznim stojalom 2 v 1 za prilagodljivo namestitev polepša vsak dom.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

  • Dvojna postaja za iPod/iPhone

  • Za namestitev na mizo ali steno

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Največ 20W

DualDock za polnjenje in predvajanje naprav Apple (osvetljen in 30-pinski priključek)

DualDock za polnjenje in predvajanje naprav Apple (osvetljen in 30-pinski priključek)

Z inovativno postajo Philips DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom lahko predvajate in polnite vse naprave Apple. Odlikujeta jo elegantna zasnova in izjemna funkcionalnost, med priključkoma pa lahko preklapljate v trenutku. Uživajte v najljubših skladbah iz katerekoli naprave Apple.

Največja izhodna moč 20 W RMS

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

1

Ocena

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Ta ocena je bila podana za DCM2260 Hudební mikrosystém

Ta ocena je bila podana za DCM2260 Hudební mikrosystém

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki