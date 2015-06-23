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DCM2260/12
Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu
Predvajajte in polnite napravo iPod/iPhone/iPad s priključno postajo DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom. Ta glasbeni sistem zagotavlja izjemno kakovost zvoka in poleg tega z namiznim stojalom 2 v 1 za prilagodljivo namestitev polepša vsak dom.
Dvojna postaja za iPod/iPhone
Za namestitev na mizo ali steno
CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 20W
Z inovativno postajo Philips DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom lahko predvajate in polnite vse naprave Apple. Odlikujeta jo elegantna zasnova in izjemna funkcionalnost, med priključkoma pa lahko preklapljate v trenutku. Uživajte v najljubših skladbah iz katerekoli naprave Apple.
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
3.0
od 5
1
Ocena
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Ta ocena je bila podana za DCM2260 Hudební mikrosystém
Ta ocena je bila podana za DCM2260 Hudební mikrosystém