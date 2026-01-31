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Mikro glasbeni sistem

DCM2068/12

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

Tudi doma lahko uživate ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Philipsov mikro glasbeni sistem DCM2068/12 ima priključno postajo za iPod/iPhone/iPad in neposredno povezavo USB za prenosne naprave. Sistem lahko namestite na steno ali postavite na mizo in z njim polepšate prostor.

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Obsedeni z zvokom

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

  • iPhone 5

  • z osvetljenim priključkom

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Tehnične specifikacije

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