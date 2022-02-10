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Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu
Tudi doma lahko uživate ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta Philipsov mikro glasbeni sistem DCM2060/12 ima priključno postajo za iPod/iPhone/iPad in neposredno povezavo USB za prenosne naprave. Sistem lahko namestite na steno ali postavite na mizo in z njim polepšate prostor.
Priključna postaja za iPod/iPhone/iPad
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
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Luboš16
10/02/2022
Česká republika
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Preverjen kupec
Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení
Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.
Prednosti
Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík
Slabosti
Už je zastaralý
Ta ocena je bila podana za DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum uporabe 2020-02-10
Ta ocena je bila podana za DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum uporabe 2020-02-10
JACEK222
09/06/2012
Polska
Super sprzęt POLECAM !!!
BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM2060 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM2060 Mikrowieża