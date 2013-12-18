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Sprostite se ob odlični glasbi
Istočasno predvajajte in polnite iPod/iPhone/iPad. Prek neposredne povezave USB ali povezave MP3 Link lahko s tem mikro glasbenim sistemom DCM2020/12 povežete tudi druge prenosne predvajalnike. Uživajte v najljubši glasbi z mogočnim zvokom iz zvočnikov Bass Reflex.
s 30-pinskim konektorjem
za iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM2020 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DCM2020 Mikrowieża