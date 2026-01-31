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Izdelek ni več na voljo

priključni razvedrilni sistem

DC570/12

Poslušajte glasbo iz predvajalnika iPod vrhunskega zvoka

Stilsko dovršeni Philipsov priključni razvedrilni sistem DC570 zapolni vsako sobo z vašimi najljubšimi skladbami iz predvajalnika iPod. Sistem s prefinjeno zasnovo, ki ne zavzame skoraj nič prostora, z vgrajenim globokotonskim zvočnikom zagotavlja neverjetno mogočen zvok.

Poglej vse prednosti

s stoječimi zvočniki

Poslušajte glasbo iz predvajalnika iPod vrhunskega zvoka

Mogočen zvok zapolni vašo sobo

Mogočen zvok zapolni vašo sobo

Sistem 2.1 z vgrajenim globokotonskim zvočnikom

100 W skupne izhodne moči RMS

100 W skupne izhodne moči RMS

RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Tehnične specifikacije

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