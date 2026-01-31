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Izdelek ni več na voljo

Radioura z alarmom za iPod/iPhone

DC315/12

Prebujajte se, kot si sami želite!

Prebudite se v prijeten dan s pesmimi z naprave iPhone/iPod, ki je nameščena na Philipsovo radiouro dvojim alarmom. Sistem dovršenega videza omogoča predvajanje z več virov, zato se lahko prebudite ob glasbi po svojem izboru s prenosnih naprav ali radia.

Poglej vse prednosti

Zbudite se ob glasbi s predvajalnika iPhone/iPod

Prebujajte se, kot si sami želite!

  • 8 W

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Alarm z nastavitvami za delavnik in vikend dopolnjuje vaš življenjski slog

Alarm z nastavitvami za delavnik in vikend dopolnjuje vaš življenjski slog

Ta radioura, ki je bila zasnovana ob upoštevanju sodobnih življenjskih stilov, ima možnost dvojnega alarma, ki vam omogoča nastavitev različnih časov bujenja ob delavnikih in vikendih ali različnih časov bujenja za pare. Nastavitve alarma lahko prilagodite za isti čas bujenja za celoten teden od ponedeljka do nedelje ali pa nastavite alarm za zgodnji začetek delovnih dni od ponedeljka do petka in poležavanje v soboto in nedeljo. Karkoli boste izbrali, vam bo ta priročna funkcionalnost prihranila težave s prilagajanjem različnih časov bujenja vsak večer.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.