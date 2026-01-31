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DC315/12
Prebujajte se, kot si sami želite!
Prebudite se v prijeten dan s pesmimi z naprave iPhone/iPod, ki je nameščena na Philipsovo radiouro dvojim alarmom. Sistem dovršenega videza omogoča predvajanje z več virov, zato se lahko prebudite ob glasbi po svojem izboru s prenosnih naprav ali radia.
8 W
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Ta radioura, ki je bila zasnovana ob upoštevanju sodobnih življenjskih stilov, ima možnost dvojnega alarma, ki vam omogoča nastavitev različnih časov bujenja ob delavnikih in vikendih ali različnih časov bujenja za pare. Nastavitve alarma lahko prilagodite za isti čas bujenja za celoten teden od ponedeljka do nedelje ali pa nastavite alarm za zgodnji začetek delovnih dni od ponedeljka do petka in poležavanje v soboto in nedeljo. Karkoli boste izbrali, vam bo ta priročna funkcionalnost prihranila težave s prilagajanjem različnih časov bujenja vsak večer.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
Ocene
Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.