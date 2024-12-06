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  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
  • Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje

Serija 5000Stolpni ventilator

CX5535/00

4.8
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje
Uživajte v zmogljivem hlajenju z minimalno količino hrupa in porabo energije. Ta samovrtljivi ventilator, zasnovan za visoko učinkovitost, hitro ohladi celoten prostor. Poljubno pa lahko zrak prepoji z vašimi najljubšimi vonjavami.
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Zmogljivost, kakovost in udobje

Zmogljivo in hkrati tiho hlajenje

  • Pretok zraka ventilatorja 2230 m3/h

  • Daljinski upravljalnik

  • Tanka 105-centimetrska zasnova

  • Primerno za razpršitev arome

Velika pokritost s pretokom zraka za udobno hlajenje

Velika pokritost s pretokom zraka za udobno hlajenje

Odvod zraka je zasnovan široko in visoko ter tako zagotavlja največjo pokritost in hitro hlajenje celotnega prostora. S funkcijo 60-stopinjske oscilacije lahko ventilator doseže vsak kotiček, kar poskrbi za hladen in udoben prostor.

Način za vsako razpoloženje

Način za vsako razpoloženje

Delovanje ventilatorja lahko s tremi nastavitvami hitrosti popolnoma prilagodite svojim željam, najsi vam je ljubši nežen vetrc ali zmogljivo pihanje. Med tremi vsestranskimi načini (normalno, naravni vetrc, tiho delovanje med spanjem) lahko izberete popoln način, ki ustreza vašim željam in popolnoma prilagodite svoje udobje.

Izredno tiho hlajenje, le 28 dB

Izredno tiho hlajenje, le 28 dB

Z 28 dB je ventilator pri najnižji nastavitvi hitrosti še tišji od šepeta. Uživajte v mirnem okolju za delo, branje in spanje brez motenj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Prednosti

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Slabosti

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Prednosti

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Slabosti

Ще не знайшов

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Prednosti

За її

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Nakup tega izdelka ne vključuje eteričnih olj.

  2. (2) Povprečna raven zvoka na osnovi standarda IEC 60704-2-7:2020.