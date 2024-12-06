2 leti garancije
Pretok zraka ventilatorja 2230 m3/h
Daljinski upravljalnik
Tanka 105-centimetrska zasnova
Primerno za razpršitev arome
Odvod zraka je zasnovan široko in visoko ter tako zagotavlja največjo pokritost in hitro hlajenje celotnega prostora. S funkcijo 60-stopinjske oscilacije lahko ventilator doseže vsak kotiček, kar poskrbi za hladen in udoben prostor.
Delovanje ventilatorja lahko s tremi nastavitvami hitrosti popolnoma prilagodite svojim željam, najsi vam je ljubši nežen vetrc ali zmogljivo pihanje. Med tremi vsestranskimi načini (normalno, naravni vetrc, tiho delovanje med spanjem) lahko izberete popoln način, ki ustreza vašim željam in popolnoma prilagodite svoje udobje.
Z 28 dB je ventilator pri najnižji nastavitvi hitrosti še tišji od šepeta. Uživajte v mirnem okolju za delo, branje in spanje brez motenj.
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Prednosti
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Slabosti
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Prednosti
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Slabosti
Ще не знайшов
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Preverjen kupec
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Prednosti
За її
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
(1) Nakup tega izdelka ne vključuje eteričnih olj.
(2) Povprečna raven zvoka na osnovi standarda IEC 60704-2-7:2020.