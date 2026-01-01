2 leti garancije
CX1030/01
Močan pretok zraka do 2000 m3/h
Tiho hlajenje pri 35 dB(A) (1)
3 hitrosti za prilagojeno udobje
Avtomatska rotacija in nagib
Premer glave 35 cm
S hladilno zmogljivostjo do 2000 m3/h in 5 lopaticami ta ventilator zagotavlja močan pretok zraka, ki odpravlja zastoj zraka ter vaš prostor napolni s svežim zrakom za celodnevno udobje.
Z delovanjem pri komaj 35 dB(A) (1) – primerljivo s tihim spalnim prostorom ponoči – ta ventilator zagotavlja učinkovito hlajenje ob ohranjanju mirnega, nemotenega okolja, idealnega za spanje, delo ali branje.
Doživite osvežujoč pretok zraka, ki seže do 30 m, kar zagotavlja prijeten vetrič po vsem prostoru. Ne glede na to, ali ste blizu ali daleč, uživajte v enakomernem hlajenju, kjerkoli se nahajate.
(1) Raven hrupa pri najnižji hitrosti.