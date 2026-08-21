Zasnovan za tišino. Ustvarjen za moč.
Doživite močno in tiho hlajenje s 3 hitrostmi in gladko rotacijo za prilagojeno udobje. Ta namizni ventilator, izdelan iz kakovostnih materialov s sodobno in elegantno zasnovo, ponuja dolgotrajno vzdržljivost in stilsko delovanje – popoln za vsak prostor.
Močan pretok zraka do 2000 m³/h
Tiho hlajenje pri 35 dB(A) (1)
3 hitrosti za prilagojeno udobje
Samodejna rotacija in nagibanje
Premer glave 35 cm
S hladilno zmogljivostjo do 2000 m³/h in 5 lopaticami ta ventilator zagotavlja intenziven pretok zraka, ki odpravlja zastajanje zraka ter vaš prostor napolni s svežim zrakom za celodnevno udobje.
Z delovanjem pri nežnih 35 dB(A) (1) – primerljivo s tihim spalnim prostorom ponoči – ta ventilator zagotavlja učinkovito hlajenje ob vzdrževanju mirnega, nemotenega okolja, idealnega za spanje, delo ali branje.
Doživite osvežujoč pretok zraka, ki seže do 30 m, kar zagotavlja prijeten vetrič po vsem prostoru. Ne glede na to, ali ste blizu ali daleč, uživajte v enakomernem hlajenju, kjerkoli se nahajate.
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5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Raven hrupa pri najnižji hitrosti.