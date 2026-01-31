Izdelek ni več na voljo
CSS5530G/12
Osvojite videz Zen
Privoščite si zvočnike za domači kino Philips Zenit preproste zasnove in uživajte v naravnem ter uravnoteženem zvoku iz zasnove s sodobnimi in pristnimi materiali. Sistem za pametno upravljanje kablov in brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo izjemno doživetje brez nereda.
5.1-kan. brezžični zvočniki in globok.
Bluetooth® in NFC
HDMI 4K–2K
Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknite dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.
Ocene