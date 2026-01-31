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Izdelek ni več na voljo

Zvočniki za domači kino Zenit

CSS5530G/12

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Privoščite si zvočnike za domači kino Philips Zenit preproste zasnove in uživajte v naravnem ter uravnoteženem zvoku iz zasnove s sodobnimi in pristnimi materiali. Sistem za pametno upravljanje kablov in brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo izjemno doživetje brez nereda.

Poglej vse prednosti

Brez kablov in nereda

Osvojite videz Zen

  • 5.1-kan. brezžični zvočniki in globok.

  • Bluetooth® in NFC

  • HDMI 4K–2K

Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth

Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknite dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Pametno upravljanje kablov za organizirano napeljavo kablov po prostoru

Brezžični zadnji zvočniki in globokotonec za enostavno namestitev

Tehnične specifikacije

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