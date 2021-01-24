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Izdelek ni več na voljo

Brezžični prostorski zvočniki za domači kino

CSS5235Y/12

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

V nekaj sekundah od stereo do prostorskega zvoka

S Philipsovimi brezžičnimi zvočniki za prostorski kinematografski zvok CSS5235Y, ki jih v nekaj sekundah spremenite v sistem za prostorski zvok, doma ustvarite kinematografsko vzdušje. Uživajte v neverjetnem zvoku in pretakajte glasbo prek vgrajene povezave Bluetooth.

Poglej vse prednosti

z brezžičnimi snemljivimi zvočniki

V nekaj sekundah od stereo do prostorskega zvoka

  • 4.1-kanalni brezžični prostorski zvok

  • Bluetooth® in NFC

  • HDMI ARC

Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov

Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo za kristalno čist zvok

Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo za kristalno čist zvok

Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.

Prostorski zvok na zahtevo – snemljivi brezžični prostorski zvočniki

Prostorski zvok na zahtevo – snemljivi brezžični prostorski zvočniki

Ko želite, se lahko povsem zatopite v vrhunski prostorski zvok. Brezžične prostorske zvočnike enostavno snemite z leve in desne glavne zvočniške enote in jih postavite v zadnji del prostora, da v igrah in filmih lahko uživate v polnem večkanalnem prostorskem zvoku. Ko je dogajanje končano, zvočnike namestite nazaj na zvočniške enote za predvajanje glasbe in TV-oddaj. Brezžična zvočna tehnologija in prostorski zvočniki, ki delujejo na enotni frekvenci, odpravljajo omrežne motnje. Rezultat tega je popolnoma brezžičen zvočni sistem z nezmanjšano kakovostjo zvoka pri glasbi in filmih.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum uporabe 2019-01-24

Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum uporabe 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Prednosti

Sok különböző bemenete van

Slabosti

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum uporabe 2018-04-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum uporabe 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

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