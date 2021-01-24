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V nekaj sekundah od stereo do prostorskega zvoka
S Philipsovimi brezžičnimi zvočniki za prostorski kinematografski zvok CSS5235Y, ki jih v nekaj sekundah spremenite v sistem za prostorski zvok, doma ustvarite kinematografsko vzdušje. Uživajte v neverjetnem zvoku in pretakajte glasbo prek vgrajene povezave Bluetooth.
4.1-kanalni brezžični prostorski zvok
Bluetooth® in NFC
HDMI ARC
Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.
Ko želite, se lahko povsem zatopite v vrhunski prostorski zvok. Brezžične prostorske zvočnike enostavno snemite z leve in desne glavne zvočniške enote in jih postavite v zadnji del prostora, da v igrah in filmih lahko uživate v polnem večkanalnem prostorskem zvoku. Ko je dogajanje končano, zvočnike namestite nazaj na zvočniške enote za predvajanje glasbe in TV-oddaj. Brezžična zvočna tehnologija in prostorski zvočniki, ki delujejo na enotni frekvenci, odpravljajo omrežne motnje. Rezultat tega je popolnoma brezžičen zvočni sistem z nezmanjšano kakovostjo zvoka pri glasbi in filmih.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum uporabe 2019-01-24
Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum uporabe 2019-01-24
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Prednosti
Sok különböző bemenete van
Slabosti
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum uporabe 2018-04-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum uporabe 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers