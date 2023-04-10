CP1949/01
Nadomestna krtača Retrac s pogrezljivimi ščetinami
S krtačo Retrac s pogrezljivimi ščetinami si lahko istočasno osušite lase in oblikujete pričesko. Za sušenje, preprečevanje razmršenosti in bujnejšo pričesko.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Zamenljiv del
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.