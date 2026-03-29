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Philips Saeco Silikonski komplet za cevko za mleko
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CA6802/00
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Silikonski komplet za cevko za mleko Saeco CA6802/00 vam omogoča čisto in sveže mleko za espresso kavni aparat Saeco. Uživajte v okusnem cappuccinu in drugih mlečnih napitkih.
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