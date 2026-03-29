IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Philips Saeco Silikonski komplet za cevko za mleko

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Philips SaecoSilikonski komplet za cevko za mleko

CA6802/00

Philips Saeco Silikonski komplet za cevko za mleko

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Silikonski komplet za cevko za mleko Saeco CA6802/00 vam omogoča čisto in sveže mleko za espresso kavni aparat Saeco. Uživajte v okusnem cappuccinu in drugih mlečnih napitkih.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali