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Komplet za vzdrževanje

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Komplet za vzdrževanje

CA6706/10

Komplet za vzdrževanje

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S kompletom za vzdrževanje lahko preprečite, da bi se popolnoma samodejni espresso kavni aparat pokvaril, ga čistite in zagotovite, da deluje brez težav. S popolnim kompletom bo aparat deloval odlično.

  • PDF dat.
  • 3 August 2026

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