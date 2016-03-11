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  • Pravi italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Philips SaecoTablete za odstranjevanje kavnega olja

CA6704/99

1
| (1) Ocena
Pravi italijanski espresso
Tablete za odstranjevanje kavnega olja Saeco popolnoma odstranijo kavno olje in maščobo iz kuhalne enote espresso kavnih aparatov.
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Za vedno čisto kuhalno enoto aparata Saeco

Pravi italijanski espresso

  • za espresso kavne aparate Saeco

  • za 10 uporab

  • Podaljša življenjsko dobo aparata

  • uporabljajte mesečno

Preprečuje zamašitev espresso kavnega aparata zaradi ostankov kave

Tablete za odstranjevanje kavnega olja Saeco odstranjujejo ostanke kavnega olja in hkrati zagotavlja učinkovito delovanje espresso kavnega aparata ter s tem najboljše rezultate.

Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo espresso kavnega aparata

Podaljšajte življenjsko dobo espresso kavnega aparata, da v celoti izkoristite njegove zmogljivosti. Da bo aparat ves čas brezhibno deloval, ga očistite vsak mesec ali po 500 skodelicah kave.

Ohranja okus kave

Ohranja okus kave

Z rednim vzdrževanjem espresso kavnega aparata Saeco zagotavljate najboljši okus in aromo kave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

Ta ocena je bila podana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Ta ocena je bila podana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

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