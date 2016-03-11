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Izdelek ni več na voljo
CA6704/99
za espresso kavne aparate Saeco
za 10 uporab
Podaljša življenjsko dobo aparata
uporabljajte mesečno
Tablete za odstranjevanje kavnega olja Saeco odstranjujejo ostanke kavnega olja in hkrati zagotavlja učinkovito delovanje espresso kavnega aparata ter s tem najboljše rezultate.
Podaljšajte življenjsko dobo espresso kavnega aparata, da v celoti izkoristite njegove zmogljivosti. Da bo aparat ves čas brezhibno deloval, ga očistite vsak mesec ali po 500 skodelicah kave.
Z rednim vzdrževanjem espresso kavnega aparata Saeco zagotavljate najboljši okus in aromo kave.
1.0
od 5
1
Ocena
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
Ta ocena je bila podana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
Ta ocena je bila podana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване