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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2560/12

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex predvajajo dramatične nizke tone, največja izhodna moč 70 W pa zagotavlja mogočen zvok.

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Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digitalni nadzor zvoka

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Hitro in učinkovito polnjenje pametne naprave prek povezave USB

Hitro in učinkovito polnjenje pametne naprave prek povezave USB

Vrata USB niso namenjena samo predvajanju glasbe. Pametni sistem USB za upravljanje porabe zagotavlja tok 2 A za hitro polnjenje vaše pametne naprave, ko je glasbeni sistem v stanju pripravljenosti.

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Prednosti

Čistý zvuk

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum uporabe 2020-04-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum uporabe 2020-04-30

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża

Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Prednosti

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Slabosti

jak narazie brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża

Datum uporabe 2019-10-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża

Datum uporabe 2019-10-29

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