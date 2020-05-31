Izdelek ni več na voljo
Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku
Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex predvajajo dramatične nizke tone, največja izhodna moč 70 W pa zagotavlja mogočen zvok.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Vrata USB niso namenjena samo predvajanju glasbe. Pametni sistem USB za upravljanje porabe zagotavlja tok 2 A za hitro polnjenje vaše pametne naprave, ko je glasbeni sistem v stanju pripravljenosti.
Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Prednosti
Čistý zvuk
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum uporabe 2020-04-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum uporabe 2020-04-30
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża
Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Prednosti
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Slabosti
jak narazie brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża
Datum uporabe 2019-10-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2560 Mikrowieża
Datum uporabe 2019-10-29