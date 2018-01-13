Izdelek ni več na voljo
BTM2460/12
Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom
Istočasno povežite do dve napravi Bluetooth ali uporabite neposredno povezavo USB, prilagodite zvok z načinom Digital Sound Control. Prek zvočnega vhoda povežite glasbeno napravo in uživajte v prijetni glasbi. Vse to v tanki in kompaktni zasnovi, ki jo lahko namestite na steno.
Bluetooth®
z MULTIPAIR
Vedno več glasbenih sistemom omogoča brezžično prenašanje zvoka prek povezave Bluetooth®, vendar večina sistemov Bluetooth® omogoča povezavo s samo eno napravo hkrati. Združevanje z več napravami omogoča povezavo z do tremi napravami in hitro preklapljanje med njimi.
Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.
Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.
4.3
od 5
4
Ocene
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Preverjen kupec
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża