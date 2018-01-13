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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2460/12

4.3

| (4) Ocene

Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom

Istočasno povežite do dve napravi Bluetooth ali uporabite neposredno povezavo USB, prilagodite zvok z načinom Digital Sound Control. Prek zvočnega vhoda povežite glasbeno napravo in uživajte v prijetni glasbi. Vse to v tanki in kompaktni zasnovi, ki jo lahko namestite na steno.

Poglej vse prednosti

Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom

  • Bluetooth®

  • z MULTIPAIR

Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth®

Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth®

Vedno več glasbenih sistemom omogoča brezžično prenašanje zvoka prek povezave Bluetooth®, vendar večina sistemov Bluetooth® omogoča povezavo s samo eno napravo hkrati. Združevanje z več napravami omogoča povezavo z do tremi napravami in hitro preklapljanje med njimi.

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

4

Ocene

4
3
1

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Preverjen kupec

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2460 Mikrowieża

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