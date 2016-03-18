Izdelek ni več na voljo
BTM2360/12
Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku
Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex predvajajo dramatične nizke tone, največja izhodna moč 70 W pa zagotavlja mogočen zvok.
Bluetooth®
Vrata USB za polnjenje
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.
3.9
od 5
8
Ocene
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2360 Microsistem muzical
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2360 Microsistem muzical