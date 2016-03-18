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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2360/12

3.9

| (8) Ocene

Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex predvajajo dramatične nizke tone, največja izhodna moč 70 W pa zagotavlja mogočen zvok.

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Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

  • Bluetooth®

  • Vrata USB za polnjenje

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Največja izhodna moč 70 W RMS

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.9

od 5

8

Ocene

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2360 Microsistem muzical

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2360 Microsistem muzical

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