Izdelek ni več na voljo
Sprostite se ob odlični glasbi
Poslušajte skladbe iz pametnega telefona, pretakajte glasbeno knjižnico prek povezave Bluetooth in predvajajte plošče MP3-CD na tem kompaktnem, vsestranskem Philipsovem glasbenem sistemu. Z vrati USB za polnjenje polnite vse svoje naprave, od pametnih telefonov do tabličnih računalnikov.
30 W
Bluetooth®
Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
stomil
25/04/2016
Polska
Preverjen kupec
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2335 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2335 Microsistem muzical
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2335 Microsistem muzical