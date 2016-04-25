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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2335/12

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Sprostite se ob odlični glasbi

Poslušajte skladbe iz pametnega telefona, pretakajte glasbeno knjižnico prek povezave Bluetooth in predvajajte plošče MP3-CD na tem kompaktnem, vsestranskem Philipsovem glasbenem sistemu. Z vrati USB za polnjenje polnite vse svoje naprave, od pametnih telefonov do tabličnih računalnikov.

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Obsedeni z zvokom

Sprostite se ob odlični glasbi

  • 30 W

  • Bluetooth®

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Največja izhodna moč 30 W

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Preverjen kupec

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2335 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2335 Microsistem muzical

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2335 Microsistem muzical

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