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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2325/12

4

| (1) Ocena

Sprostite se ob odlični glasbi

Poslušajte skladbe iz pametnega telefona, pretakajte glasbeno knjižnico prek povezave Bluetooth in predvajajte plošče MP3-CD na tem kompaktnem, vsestranskem Philipsovem glasbenem sistemu. Z vrati USB za polnjenje polnite vse svoje naprave, od pametnih telefonov do tabličnih računalnikov.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Sprostite se ob odlični glasbi

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Vrata USB za polnjenje

Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

Največja izhodna moč 15 W

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Prednosti

este mic ca si dimensiuni

Slabosti

nu are radio AM si bass

Ta ocena je bila podana za BTM2325 Microsistem muzical

Datum uporabe 2021-04-07

Ta ocena je bila podana za BTM2325 Microsistem muzical

Datum uporabe 2021-04-07

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