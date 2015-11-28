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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2280/12

3.9

| (8) Ocene

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

Doma uživajte ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta mikro glasbeni sistem Philips ima neposredno povezavo USB in zvočni vhod. Tudi pri brezžičnem pretakanju glasbe prek povezave Bluetooth vam zagotavlja prijetne glasbene trenutke.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

  • Bluetooth®

  • 20 W

Največja izhodna moč 20 W RMS

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.9

od 5

8

Ocene

2

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2280 Hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2280 Hudební mikrosystém

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża

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