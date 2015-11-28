Izdelek ni več na voljo
BTM2280/12
Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu
Doma uživajte ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta mikro glasbeni sistem Philips ima neposredno povezavo USB in zvočni vhod. Tudi pri brezžičnem pretakanju glasbe prek povezave Bluetooth vam zagotavlja prijetne glasbene trenutke.
Bluetooth®
20 W
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.
3.9
od 5
8
Ocene
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Preverjen kupec
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2280 Hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2280 Hudební mikrosystém
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2280 Mikrowieża