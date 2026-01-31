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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM1560/12

Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex in največja izhodna moč 30 W zagotavljajo mogočne nizke tone in zvok, ki napolni ves prostor.

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Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Največja izhodna moč 30 W RMS

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Stanje pripravljenosti s trajnim vklopom prek povezave Bluetooth za preprosto vzpostavljanje povezave

Stanje pripravljenosti s trajnim vklopom prek povezave Bluetooth za preprosto vzpostavljanje povezave

Ko pametno napravo prvič povežete, lahko Philipsov glasbeni sistem iz stanja pripravljenosti preklopite s funkcijo Bluetooth vaše pametne naprave. Na ta način se aktivira tudi vir Bluetooth za hitro in preprosto pretakanje glasbe v vsakem trenutku.

Tehnične specifikacije

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