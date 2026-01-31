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BTM1560/12
Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku
Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex in največja izhodna moč 30 W zagotavljajo mogočne nizke tone in zvok, ki napolni ves prostor.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.
Ko pametno napravo prvič povežete, lahko Philipsov glasbeni sistem iz stanja pripravljenosti preklopite s funkcijo Bluetooth vaše pametne naprave. Na ta način se aktivira tudi vir Bluetooth za hitro in preprosto pretakanje glasbe v vsakem trenutku.
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