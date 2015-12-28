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Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku
Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex in največja izhodna moč 30 W zagotavljajo mogočne nizke tone in zvok, ki napolni ves prostor.
Bluetooth®
Vrata USB za polnjenje
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Preverjen kupec
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Preverjen kupec
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Preverjen kupec
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikromuusikasüsteem