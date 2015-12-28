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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM1360/12

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex in največja izhodna moč 30 W zagotavljajo mogočne nizke tone in zvok, ki napolni ves prostor.

Poglej vse prednosti

Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

  • Bluetooth®

  • Vrata USB za polnjenje

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Preverjen kupec

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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