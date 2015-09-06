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Bogat in zmogljiv zvok
Prek povezave Bluetooth poslušajte digitalno glasbo iz pametnega telefona. S tem Philipsovim glasbenim mikro sistemom lahko predvajate plošče MP3-CD in CD-R/RW. Opremljen pa je z zvočniki Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.
Bluetooth®
CD, USB, FM
Največ 20W
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
henry25
06/09/2015
Polska
Preverjen kupec
zarówno telewizor jak i wieża doskonałe
sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1180 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM1180 Mikrowieża