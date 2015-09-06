IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM1180/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Bogat in zmogljiv zvok

Prek povezave Bluetooth poslušajte digitalno glasbo iz pametnega telefona. S tem Philipsovim glasbenim mikro sistemom lahko predvajate plošče MP3-CD in CD-R/RW. Opremljen pa je z zvočniki Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Bogat in zmogljiv zvok

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • Največ 20W

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

zarówno telewizor jak i wieża doskonałe

sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1180 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM1180 Mikrowieża

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki