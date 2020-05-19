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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTB4800/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Retro videz. Sodobni zvoki.

V tem lepem mikro sistemu se srečata retro slog in sodobna zmogljivost. S klasično leseno omarico, gumbom za nastavitev glasnosti iz brušenega aluminija in visokosijajnim zaslonom ta sistem pritegne pozornost. Kjerkoli se želite sproščati.

Poglej vse prednosti

Retro videz. Sodobni zvoki.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-predvajalnik. Digitalni radio DAB+/FM.

S tem stilskim integriranim mikro sistemom lahko predvajate sezname skladb in še več, ali pa obrišete prah s starih klasik v svoji zbirki zgoščenk, saj CD-predvajalnik predvaja tudi MP3-CD-plošče in posnete CD-plošče. Digitalni radijski sprejemnik zagotavlja kristalno čist sprejem in prednastavite lahko do 20 kanalov za vaše najljubše postaje DAB+ ali FM.

Brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth

Teža: 4,78 kg

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Prednosti

Kvalita, design

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum uporabe 2019-04-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum uporabe 2019-04-19

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