Izdelek ni več na voljo
Retro videz. Sodobni zvoki.
V tem lepem mikro sistemu se srečata retro slog in sodobna zmogljivost. S klasično leseno omarico, gumbom za nastavitev glasnosti iz brušenega aluminija in visokosijajnim zaslonom ta sistem pritegne pozornost. Kjerkoli se želite sproščati.
Bluetooth®
DAB+
S tem stilskim integriranim mikro sistemom lahko predvajate sezname skladb in še več, ali pa obrišete prah s starih klasik v svoji zbirki zgoščenk, saj CD-predvajalnik predvaja tudi MP3-CD-plošče in posnete CD-plošče. Digitalni radijski sprejemnik zagotavlja kristalno čist sprejem in prednastavite lahko do 20 kanalov za vaše najljubše postaje DAB+ ali FM.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Prednosti
Kvalita, design
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum uporabe 2019-04-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum uporabe 2019-04-19