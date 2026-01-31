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BTB2670/12
Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom
Poslušajte skladbe iz pametnega telefona, pretakajte glasbeno knjižnico prek povezave Bluetooth in predvajajte plošče MP3-CD na tem kompaktnem, vsestranskem Philipsovem glasbenem sistemu. Združljivost z DAB+ in FM pa omogoča tudi poslušanje najljubših radijskih oddaj.
Bluetooth
z MULTIPAIR
DAB+
Ko pametno napravo prvič povežete, lahko Philipsov glasbeni sistem iz stanja pripravljenosti preklopite s funkcijo Bluetooth vaše pametne naprave. Na ta način se aktivira tudi vir Bluetooth za hitro in preprosto pretakanje glasbe v vsakem trenutku.
Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.
Vrata USB niso namenjena samo predvajanju glasbe. Pametni sistem USB za upravljanje porabe zagotavlja tok 2 A za hitro polnjenje vaše pametne naprave, ko je glasbeni sistem v stanju pripravljenosti.
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