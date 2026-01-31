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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTB2670/12

Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom

Poslušajte skladbe iz pametnega telefona, pretakajte glasbeno knjižnico prek povezave Bluetooth in predvajajte plošče MP3-CD na tem kompaktnem, vsestranskem Philipsovem glasbenem sistemu. Združljivost z DAB+ in FM pa omogoča tudi poslušanje najljubših radijskih oddaj.

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Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom

  • Bluetooth

  • z MULTIPAIR

  • DAB+

Stanje pripravljenosti s trajnim vklopom prek povezave Bluetooth za preprosto vzpostavljanje povezave

Stanje pripravljenosti s trajnim vklopom prek povezave Bluetooth za preprosto vzpostavljanje povezave

Ko pametno napravo prvič povežete, lahko Philipsov glasbeni sistem iz stanja pripravljenosti preklopite s funkcijo Bluetooth vaše pametne naprave. Na ta način se aktivira tudi vir Bluetooth za hitro in preprosto pretakanje glasbe v vsakem trenutku.

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.

Hitro in učinkovito polnjenje pametne naprave prek povezave USB

Hitro in učinkovito polnjenje pametne naprave prek povezave USB

Vrata USB niso namenjena samo predvajanju glasbe. Pametni sistem USB za upravljanje porabe zagotavlja tok 2 A za hitro polnjenje vaše pametne naprave, ko je glasbeni sistem v stanju pripravljenosti.

Tehnične specifikacije

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