Stanje pripravljenosti s trajnim vklopom prek povezave Bluetooth za preprosto vzpostavljanje povezave

Ko pametno napravo prvič povežete, lahko Philipsov glasbeni sistem iz stanja pripravljenosti preklopite s funkcijo Bluetooth vaše pametne naprave. Na ta način se aktivira tudi vir Bluetooth za hitro in preprosto pretakanje glasbe v vsakem trenutku.