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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTB2570/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Več moči za vašo glasbo

Ponovno odkrijte albume, ki so vam pri srcu. Ta eleganten mikro sistem vam zagotavlja 70 W bogatega zvoka za uživanje ob glasbi, od klasičnih CD-jev do vaših najnovejših seznamov predvajanja. Zvočniki s tehnologijo bass-reflex izboljšajo zvok z globokimi nizkimi toni.

Poglej vse prednosti

Več moči za vašo glasbo

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Največja izhodna moč 70 W

USB. Takojšnja priključitev naprav za predvajanje glasbe

Dvosistemski zvočniki s tehnologijo bass-reflex. Polni, mogočni nizki toni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Prednosti

Jakość dźwięku

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTB2570 Mikrowieża

Datum uporabe 2019-10-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTB2570 Mikrowieża

Datum uporabe 2019-10-10

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