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Več moči za vašo glasbo
Ponovno odkrijte albume, ki so vam pri srcu. Ta eleganten mikro sistem vam zagotavlja 70 W bogatega zvoka za uživanje ob glasbi, od klasičnih CD-jev do vaših najnovejših seznamov predvajanja. Zvočniki s tehnologijo bass-reflex izboljšajo zvok z globokimi nizkimi toni.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Prednosti
Jakość dźwięku
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTB2570 Mikrowieża
Datum uporabe 2019-10-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTB2570 Mikrowieża
Datum uporabe 2019-10-10