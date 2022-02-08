2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natančne nastavitve po 0,5 mm
Samoostrilna kovinska rezila
Do 75 minut uporabe/1 uro polnjenja
Visoko zmogljiv sesalni sistem
Novi prirezovalnik Philips s sesalnim sistemom se ponaša s 50 % močnejšim in izboljšanim pretokom zraka*. Zmogljiv sesalnik zajame do 95 % odrezanih dlačic**, kar omogoča prirezovanje brez nereda.
Prirežite svoje strnišče z eno potezo z našim inovativnim sistemom Lift & Trim PRO. Nižje ležeče dlačice dvigne in jih vodi proti ostrim kovinskim rezilom za natančno prirezovanje.
Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prirezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.
4.1
od 5
173
Ocene
81%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
juzus
08/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D
Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D
Prednosti
perfektní čisté holení
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
KubaH500
28/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Super funkce - vysávání zastřižených vousů
Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.
Prednosti
vysávání, bezdrátový provoz
Slabosti
Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Josef K.
11/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Hodnocení druhého používaného výrobku
Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.
Prednosti
Odsává, netahá, vydrží nabitý.
Slabosti
Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
V primerjavi s predhodnim modelom Philips
Preizkušeno v laboratorijskem okolju na kosmatih preprogah