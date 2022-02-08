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  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
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  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
  • Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda

Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 7000Prirezovalnik brade s sesalnim sistemom

BT7500/15

4.1
| (173) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 81%
Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda
Prirezujte brado, brke in zalizce brez nereda. Novi Philipsov prirezovalnik brade s sesalnim sistemom ima izboljšan visoko zmogljiv sistem s 50 % močnejšim* zračnim tokom. Učinkovito zajema prirezane dlake, da za seboj ne puščate nereda.
Poglej vse prednosti

Philipsova št. 1 za urejeno prirezovanje

Prirezovalnik s sesalnim sistemom za manj nereda

  • Natančne nastavitve po 0,5 mm

  • Samoostrilna kovinska rezila

  • Do 75 minut uporabe/1 uro polnjenja

  • Visoko zmogljiv sesalni sistem

Optimiran pretok zraka za prirezovanje brez nereda

Optimiran pretok zraka za prirezovanje brez nereda

Novi prirezovalnik Philips s sesalnim sistemom se ponaša s 50 % močnejšim in izboljšanim pretokom zraka*. Zmogljiv sesalnik zajame do 95 % odrezanih dlačic**, kar omogoča prirezovanje brez nereda.

Nižje ležeče dlačice vodi proti rezilom za enakomerno prirezovanje

Nižje ležeče dlačice vodi proti rezilom za enakomerno prirezovanje

Prirežite svoje strnišče z eno potezo z našim inovativnim sistemom Lift & Trim PRO. Nižje ležeče dlačice dvigne in jih vodi proti ostrim kovinskim rezilom za natančno prirezovanje.

Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati

Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati

Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prirezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

173

Ocene

81%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D

Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D

Prednosti

perfektní čisté holení

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

28/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Super funkce - vysávání zastřižených vousů

Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.

Prednosti

vysávání, bezdrátový provoz

Slabosti

Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

11/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Hodnocení druhého používaného výrobku

Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.

Prednosti

Odsává, netahá, vydrží nabitý.

Slabosti

Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips

  2. Preizkušeno v laboratorijskem okolju na kosmatih preprogah