Izdelek ni več na voljo
Glasba se nikoli ne konča
Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.
10 W, 10 ur
Dolg doseg Bluetooth
Vodotesen, odporen na prah
Možnost hitrega polnjenja
Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.
Polnjenje še nikoli ni bilo tako enostavno. Ko se baterija začne prazniti, uporabite priročen kabel USB za polnjenje "dva v enem". Priklopite ga na napajanje ali z njim priključite zvočnik na torbo za enostavno prenašanje.
Brezskrbno se premikajte s pametnim telefonom in ne skrbite, da boste izgubili glasbo. Zvočnik EverPlay ponuja izjemno stabilno povezavo Bluetooth dolgega dosega do 30 m ali 100 čevljev, kar je trikrat hitreje od standardov v industriji. Zvočniki so opremljeni z občutljivo anteno in radiofrekvenčnim filtrom za zmanjšanje motenj iz ozadja.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Prednosti
Dobra jakość dźwięku
Slabosti
Nie ma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-10-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Prednosti
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum uporabe 2019-11-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum uporabe 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless