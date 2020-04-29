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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT6900P/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Glasba se nikoli ne konča

Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.

Poglej vse prednosti

Glasba se nikoli ne konča

  • 10 W, 10 ur

  • Dolg doseg Bluetooth

  • Vodotesen, odporen na prah

  • Možnost hitrega polnjenja

Vgrajen mikrofon za prostoročno telefoniranje

Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Kabel USB deluje kot pašček

Polnjenje še nikoli ni bilo tako enostavno. Ko se baterija začne prazniti, uporabite priročen kabel USB za polnjenje "dva v enem". Priklopite ga na napajanje ali z njim priključite zvočnik na torbo za enostavno prenašanje.

Močna povezava Bluetooth do 30 m

Močna povezava Bluetooth do 30 m

Brezskrbno se premikajte s pametnim telefonom in ne skrbite, da boste izgubili glasbo. Zvočnik EverPlay ponuja izjemno stabilno povezavo Bluetooth dolgega dosega do 30 m ali 100 čevljev, kar je trikrat hitreje od standardov v industriji. Zvočniki so opremljeni z občutljivo anteno in radiofrekvenčnim filtrom za zmanjšanje motenj iz ozadja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Prednosti

Dobra jakość dźwięku

Slabosti

Nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-10-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Prednosti

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum uporabe 2019-11-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum uporabe 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless

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