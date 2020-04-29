Izdelek ni več na voljo
Glasba se nikoli ne konča
Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.
10 W, 10 ur
Dolg doseg Bluetooth
Vodotesen, odporen na prah
Možnost hitrega polnjenja
Tkanina DuraFit, ki obdaja zvočnik, zagotavlja funkcionalne in estetske prednosti. Z zgornjimi gumijastimi prevlekami, ki pokrivajo blago ujemajočih barv, ta nedrseči, na praske odporen in pralen material zagotavlja dodatno zaščito, edinstven vzorec romba na mrežici pa mu daje modernejši in prefinjen videz.
Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.
Zvočnik EverPlay oddaja zmogljiv zvok iz kompaktne oblike s pomočjo velikega območja oddajanja nizkih tonov. Zagotavlja dodaten poudarek in razširitev nizkih tonov.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Prednosti
Dobra jakość dźwięku
Slabosti
Nie ma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-10-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Prednosti
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum uporabe 2019-11-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum uporabe 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless