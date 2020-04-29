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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT6900B/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Glasba se nikoli ne konča

Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.

Poglej vse prednosti

Glasba se nikoli ne konča

  • 10 W, 10 ur

  • Dolg doseg Bluetooth

  • Vodotesen, odporen na prah

  • Možnost hitrega polnjenja

Visokozmogljiva tkanina DuraFit

Visokozmogljiva tkanina DuraFit

Tkanina DuraFit, ki obdaja zvočnik, zagotavlja funkcionalne in estetske prednosti. Z zgornjimi gumijastimi prevlekami, ki pokrivajo blago ujemajočih barv, ta nedrseči, na praske odporen in pralen material zagotavlja dodatno zaščito, edinstven vzorec romba na mrežici pa mu daje modernejši in prefinjen videz.

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Membrane za dodaten poudarek in razširitev nizkih tonov

Zvočnik EverPlay oddaja zmogljiv zvok iz kompaktne oblike s pomočjo velikega območja oddajanja nizkih tonov. Zagotavlja dodaten poudarek in razširitev nizkih tonov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Prednosti

Dobra jakość dźwięku

Slabosti

Nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-10-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Prednosti

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum uporabe 2019-11-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum uporabe 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless

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