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  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT6900A/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Glasba se nikoli ne konča

Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.

Poglej vse prednosti

Glasba se nikoli ne konča

  • 10 W, 10 ur

  • Dolg doseg Bluetooth

  • Vodotesen, odporen na prah

  • Možnost hitrega polnjenja

Hitro polnjenje napolni zvočnik trikrat hitreje

Hitro polnjenje napolni zvočnik trikrat hitreje

Polnjenje zvočnika običajno traja precej časa. Zvočnik EverPlay ponuja možnost hitrega polnjenja, ki lahko zvočnik napolni trikrat hitreje od običajnega adapterja USB. Če za polnjenje zvočnika uporabite adapter za hitro polnjenje Qualcomm (ni priložen), ki se običajno uporablja pri novih telefonih Android, je polnjenje veliko hitrejše.

Trpežna zasnova – odporen na udarce, odporen na prah in vodotesen (IP57)

Trpežna zasnova – odporen na udarce, odporen na prah in vodotesen (IP57)

Zvočnik EverPlay je izjemno trpežen ter je odporen na prah, udarce in vodo. Prah ne more vplivati na delovanje zvočnika. Zvočnik lahko potopite v vodo do globine 1 metra za do 30 minut. To pomeni, da se zvočnik med tuširanjem pod prho, nalivom ali pri hitrem skoku v vodo ne bo poškodoval. Pod oznako odporen na udarce je bil izdelek preizkušen v "komori za udarce", v kateri je prestal preizkus z nihajnim valjem s simulirano zanesljivostjo za 5-letno življenjsko dobo izdelka. Zvočnik EverPlay ima resnično trpežno zasnovo.

Indikator baterije za enostaven ogled stanja napolnjenosti

Indikator baterije za enostaven ogled stanja napolnjenosti

Končno imamo zvočnik Bluetooth z enostavnim in jasnim pregledom preostale napolnjenosti baterije. Pri zvočniku EverPlay samo pritisnite gumb za vklop/izklop in prikazala se bo preostala napolnjenost baterije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Prednosti

Dobra jakość dźwięku

Slabosti

Nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-10-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Prednosti

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum uporabe 2019-11-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum uporabe 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless

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