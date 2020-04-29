Izdelek ni več na voljo
Glasba se nikoli ne konča
Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.
10 W, 10 ur
Dolg doseg Bluetooth
Vodotesen, odporen na prah
Možnost hitrega polnjenja
Polnjenje zvočnika običajno traja precej časa. Zvočnik EverPlay ponuja možnost hitrega polnjenja, ki lahko zvočnik napolni trikrat hitreje od običajnega adapterja USB. Če za polnjenje zvočnika uporabite adapter za hitro polnjenje Qualcomm (ni priložen), ki se običajno uporablja pri novih telefonih Android, je polnjenje veliko hitrejše.
Zvočnik EverPlay je izjemno trpežen ter je odporen na prah, udarce in vodo. Prah ne more vplivati na delovanje zvočnika. Zvočnik lahko potopite v vodo do globine 1 metra za do 30 minut. To pomeni, da se zvočnik med tuširanjem pod prho, nalivom ali pri hitrem skoku v vodo ne bo poškodoval. Pod oznako odporen na udarce je bil izdelek preizkušen v "komori za udarce", v kateri je prestal preizkus z nihajnim valjem s simulirano zanesljivostjo za 5-letno življenjsko dobo izdelka. Zvočnik EverPlay ima resnično trpežno zasnovo.
Končno imamo zvočnik Bluetooth z enostavnim in jasnim pregledom preostale napolnjenosti baterije. Pri zvočniku EverPlay samo pritisnite gumb za vklop/izklop in prikazala se bo preostala napolnjenost baterije.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Prednosti
Dobra jakość dźwięku
Slabosti
Nie ma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-10-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Prednosti
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum uporabe 2019-11-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum uporabe 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT6900B boxă portabilă wireless