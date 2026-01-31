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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT55W/00

Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti

Uživajte v glasbi, ki jo brezžično pretakate prek kompaktnega in prenosnega zvočnika. Izbirate lahko med modernimi barvami, s katerimi dopolnite svoj slog, vgrajena akumulatorska baterija pa poskrbi, da glasbo lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli.

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Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti

  • Bluetooth®

  • Akumulatorska baterija

  • 2 W

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli

Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživajte v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo. Omogoča enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov ali iger.

Tehnične specifikacije

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