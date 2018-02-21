2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natančne nastavitve po 0,2 mm
Popolnoma kovinska rezila
70 min brezž. uporabe/1 ura polnjenja
Vgrajen glavnik za dvigovanje dlačic
Dinamični sistem za gibanje po bradi s pomočjo vgrajenega glavnika za dviganje dlačic dviga dlačice do nivoja rezila, da se zagotovi enaka raven striženja dlačic in da si lahko privoščite točno 3-dnevno bradico, kratko ali dolgo brado.
Pristriže vašo tridnevno bradico z enim hitrim prehodom in je nežen do vaše kože. Naš nov glavnik za dvigovanje dlačic dvigne in nastavi dlačice na nivo rezil za ravno prirezovanje brez napora.
Prirezovalnik vsebuje dvojno ostrena popolnoma kovinska rezila, ki v vsakem prehodu odstrižejo več dlačic za hitrejše prirezovanje.
Nagrade
4.6
od 5
229
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jure
21/02/2018
Hrvatska
Odličan trimer za bradu.
Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Kamo
15/07/2019
Slovensko
Strihač max.splnil moje požiadavky
Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
ervin
22/07/2017
Slovensko
vsetko super, ziadne negativa
super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom