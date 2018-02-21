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  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje
  • Enostavno enakomerno prirezovanje

Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 5000Prirezovalnik za nekajdnevno bradico

BT5205/16

4.6
| (229) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Enostavno enakomerno prirezovanje
S tem prirezovalnikom s popolnoma kovinskimi rezili lahko natančno oblikujete tridnevno, kratko ali dolgo brado. Naš novi vgrajeni glavnik za dviganje dlačic dvigne dlačice za učinkovito, enakomerno prirezovanje z enim prehodom.
Poglej vse prednosti

Enakomerni rezultati z dinamičnim sistemom vodenja po bradi

Enostavno enakomerno prirezovanje

  • Natančne nastavitve po 0,2 mm

  • Popolnoma kovinska rezila

  • 70 min brezž. uporabe/1 ura polnjenja

  • Vgrajen glavnik za dvigovanje dlačic

Dvigne dlačico do nivoja rezila, za še boljše rezultate

Dvigne dlačico do nivoja rezila, za še boljše rezultate

Dinamični sistem za gibanje po bradi s pomočjo vgrajenega glavnika za dviganje dlačic dviga dlačice do nivoja rezila, da se zagotovi enaka raven striženja dlačic in da si lahko privoščite točno 3-dnevno bradico, kratko ali dolgo brado.

Vodi dlačice do rezila za prirezovanje brez napora

Vodi dlačice do rezila za prirezovanje brez napora

Pristriže vašo tridnevno bradico z enim hitrim prehodom in je nežen do vaše kože. Naš nov glavnik za dvigovanje dlačic dvigne in nastavi dlačice na nivo rezil za ravno prirezovanje brez napora.

Rezila so dvojno ostrena za hitrejše prirezovanje*

Rezila so dvojno ostrena za hitrejše prirezovanje*

Prirezovalnik vsebuje dvojno ostrena popolnoma kovinska rezila, ki v vsakem prehodu odstrižejo več dlačic za hitrejše prirezovanje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Ocene

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4.6

od 5

229

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

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  1. V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom