IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika

brezžični prenosni zvočnik

BT3900A/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Glasba se nikoli ne konča

Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.

Poglej vse prednosti

Glasba se nikoli ne konča

  • 4 W, 8 ur

  • Dolg doseg Bluetooth

  • Vodotesen, odporen na prah

  • Priložen trak s kablom USB

Vgrajen mikrofon za prostoročno telefoniranje

Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Visokozmogljiva tkanina DuraFit

Visokozmogljiva tkanina DuraFit

Tkanina DuraFit, ki obdaja zvočnik, zagotavlja funkcionalne in estetske prednosti. Z zgornjimi gumijastimi prevlekami, ki pokrivajo blago ujemajočih barv, ta nedrseči, na praske odporen in pralen material zagotavlja dodatno zaščito, edinstven vzorec romba na mrežici pa mu daje modernejši in prefinjen videz.

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Prednosti

За

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Datum uporabe 2020-04-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Datum uporabe 2020-04-20

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki