Glasba se nikoli ne konča
Moja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.
4 W, 8 ur
Dolg doseg Bluetooth
Vodotesen, odporen na prah
Priložen trak s kablom USB
Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.
Tkanina DuraFit, ki obdaja zvočnik, zagotavlja funkcionalne in estetske prednosti. Z zgornjimi gumijastimi prevlekami, ki pokrivajo blago ujemajočih barv, ta nedrseči, na praske odporen in pralen material zagotavlja dodatno zaščito, edinstven vzorec romba na mrežici pa mu daje modernejši in prefinjen videz.
Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Prednosti
За
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Datum uporabe 2020-04-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Datum uporabe 2020-04-20