2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natančne nastavitve po 0,5 mm
Popolnoma kovinska rezila
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Sistem Lift & Trim
Prirežite bradico z našim novim sistemom Lift & Trim: glavnik dvigne in usmeri dlačice na raven rezil za enakomerno prirezovanje.
Prirezovalnik ima obojestransko brušena popolnoma kovinska rezila, ki odstrižejo več dlačic pri vsaki potezi, kar zagotavlja hitrejše prirezovanje.
Rezila so zasnovana tako, da preprečujejo praskanje in draženje kože ter imajo zaobljene konice za gladko drsenje po koži.
4.6
od 5
230
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Dado0612
06/03/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima
Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.
Prednosti
Sve
Slabosti
Nedostaje malo veci broj duzina.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu