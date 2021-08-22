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  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
  • Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje

Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 3000Prirezovalnik brade

BT3222/14

4.6
| (230) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje
Prirezovalnik z inovativnim sistemom Lift & Trim dvigne in zajame več poleženih dlačic za učinkovito in enakomerno prirezovanje. Tako boste lažje oblikovali tridnevno, kratko ali dolgo brado.
Poglej vse prednosti

Samoostrilna rezila iz titana

Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje

  • Natančne nastavitve po 0,5 mm

  • Rezila s prevleko iz titana

  • 60 min brezžične upor./1 ura poln.

  • Sistem Lift & Trim

Enakomerno prirezuje in zajame tudi ležeče dlačice

Enakomerno prirezuje in zajame tudi ležeče dlačice

Prirezovalnik brade Philips je idealen za nego tridnevne bradice ter se ponaša z novim sistemom Lift & Trim: glavnik dvigne in usmeri dlačice na raven rezil za enakomerno prirezovanje.

Izjemno ostra rezila za izjemno oster rezultat

Izjemno ostra rezila za izjemno oster rezultat

Samoostrilna, s titanom prevlečena rezila zagotavljajo varno prirezovanje pri vsaki uporabi ter ostanejo ostra in učinkovita kot prvega dne.

Daljša obstojnost baterije

Daljša obstojnost baterije

Ta prirezovalnik brade je opremljen s tehnologijo DuraPower, ki zmanjšuje trenje rezil, s čimer pripomore k manjši obrabi motorja ter poskrbi za do štirikrat daljšo avtonomijo baterije.

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Ocene

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4.6

od 5

230

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

06/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima

Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.

Prednosti

Sve

Slabosti

Nedostaje malo veci broj duzina.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

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  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki