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  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
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  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice
  • Enostavno do 3-dnevne bradice

Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 3000Prirezovalnik brade

BT3216/14

4.6
| (230) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Enostavno do 3-dnevne bradice
Prirezovalnik z inovativnim sistemom Lift & Trim dvigne in zajame več poleženih dlak za učinkovito in enakomerno prirezovanje. Tako boste lažje oblikovali tridnevno, kratko ali dolgo brado.
Poglej vse prednosti

Sistem Lift & Trim striže 30 % hitreje*

Enostavno do 3-dnevne bradice

  • Natančne nastavitve po 0,5 mm

  • Rezila iz nerjavnega jekla

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Sistem Lift & Trim

Glavnik Lift & Trim usmeri dlake proti rezilom za enakomerno prirezovanje

Glavnik Lift & Trim usmeri dlake proti rezilom za enakomerno prirezovanje

Prirežite bradico z našim novim sistemom Lift & Trim: glavnik dvigne in usmeri dlake na raven rezil za enakomerno prirezovanje.

Rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino

Rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino

Za popolno in varno prirezovanje pri vsaki uporabi. Jeklena rezila prirezovalnika se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Tako ostanejo ves čas ostra in učinkovita.

Koži prijazna rezila za gladko kožo

Koži prijazna rezila za gladko kožo

Rezila so zasnovana tako, da preprečujejo praskanje in draženje kože ter imajo zaobljene konice za gladko drsenje po koži.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

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4.6

od 5

230

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

06/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima

Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.

Prednosti

Sve

Slabosti

Nedostaje malo veci broj duzina.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

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Omejitve odgovornosti

  1. Sistem Lift & Trim striže 30 % hitreje – v primerjavi s prejšnjim Philipsovim modelom