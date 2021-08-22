2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natančne nastavitve po 1 mm
Rezila iz nerjavnega jekla
10 h polnjenja/45 min brezžične uporabe
Sistem Lift & Trim
Prirežite bradico z našim novim sistemom Lift & Trim: glavnik dvigne in usmeri dlake na raven rezil za enakomerno prirezovanje.
Za popolno in varno prirezovanje pri vsaki uporabi. Jeklena rezila prirezovalnika se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Tako ostanejo ves čas ostra in učinkovita.
Rezila so zasnovana tako, da preprečujejo praskanje in draženje kože ter imajo zaobljene konice za gladko drsenje po koži.
4.6
od 5
230
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Dado0612
06/03/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima
Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.
Prednosti
Sve
Slabosti
Nedostaje malo veci broj duzina.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Sistem Lift & Trim striže 30 % hitreje – v primerjavi s prejšnjim Philipsovim modelom