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BT150A/00
Zabava ob bazenu. Zabava pod prho. Vaša zabava.
Kjerkoli. Kadarkoli. Vodoodporni zvočnik Bluetooth združuje mogočne nizke tone in predvaja presenetljivo prostoren zvok. Ponaša se z osemurno avtonomijo in avdio vhodom. Od bazena do prhe – naj bo to vaša zabava.
Bluetooth
Modre
Ob bazenu, ob jezeru, pod prho. Ta vodoodporni zvočnik razreda odpornosti IPX7 je ploven in je odporen na potopitev do globine 1 m do 30 minut.
Povsem napolnjena baterija se ponaša s 8-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 3 ure.
Upravljanje glasbe z gumbi na strani zvočnika. Pritisnite za predvajanje in dvojni pritisk gumba za povečanje/znižanje glasnosti za preskakovanje skladb. Mrežica zvočnika je opremljena z LED-lučkami, ki enakomerno svetijo modro ali utripajo v naključnih barvah.
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