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  • Bolje izkoristite delovni prostor
  • Bolje izkoristite delovni prostor
  • Bolje izkoristite delovni prostor
  • Bolje izkoristite delovni prostor
  • Bolje izkoristite delovni prostor
  • Bolje izkoristite delovni prostor

Namestitveni nosilec za odjemalce

BS6B2234B/00

Bolje izkoristite delovni prostor

Bolje izkoristite delovni prostor s priključitvijo računalniških odjemalcev na podstavek SmartErgoBase Philipsovega monitorja s stojalom za namestitev odjemalcev. Preprosta in vsestranska rešitev vam omogoča izgradnjo sistema po vzoru "vse v enem" za optimalno storilnost

Poglej vse prednosti

Bolje izkoristite delovni prostor

  • za Philips SmartErgoBase

Preprosta nastavitev in uporaba

Nosilec za namestitev odjemalcev se prilega na Philipsov nagrajeni podstavek SmartErgoBase za tržne monitorje ter omogoča enostavno namestitev osebnih računalnikov in tankih odjemalcev.

Ergonomska prilagodljivost v vseh smereh

Pametna zasnova nosilca za odjemalce omogoča vsestransko ergonomsko prilagajanje (višina, zasuk, nagib) na podstavku Philips SmartErgoBase

Univerzalni 100 mm vzorec za namestitev po standardu VESA

Odprtine za namestitev po standardu VESA zagotavljajo,da je način namestitve združljiv z večino manjših osebnih računalnikov in tankih odjemalcev.

Tehnične specifikacije

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