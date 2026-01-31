Bolje izkoristite delovni prostor

Bolje izkoristite delovni prostor s priključitvijo računalniških odjemalcev na podstavek SmartErgoBase Philipsovega monitorja s stojalom za namestitev odjemalcev. Preprosta in vsestranska rešitev vam omogoča izgradnjo sistema po vzoru "vse v enem" za optimalno storilnost