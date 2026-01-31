2 leti garancije
BS4B1927B/00
Bolje izkoristite delovni prostor
Bolje izkoristite delovni prostor s priključitvijo računalniških odjemalcev na podstavek SmartErgoBase Philipsovega monitorja s stojalom za namestitev odjemalcev. Preprosta in vsestranska rešitev vam omogoča izgradnjo sistema po vzoru "vse v enem" za optimalno storilnost
za Philips SmartErgoBase
Odprtine za namestitev po standardu VESA zagotavljajo,da je način namestitve združljiv z večino manjših osebnih računalnikov in tankih odjemalcev.
Enostaven nosilec za namestitev odjemalcev omogoča preprosto in ugodno rešitev, s katero ustvarite računalniški sistem "vse v enem" v velikosti namiznega računalnika, ki omogoča učinkovito izrabo prostora v omejenem okolju, in se obenem izognete prepletanju kablov.
Nosilec za namestitev odjemalcev se prilega na Philipsov nagrajeni podstavek SmartErgoBase za tržne monitorje ter omogoča enostavno namestitev osebnih računalnikov in tankih odjemalcev.
Ocene